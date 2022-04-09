وزارة النفط ترد على تقارير اعلامية: ايرادات تصدير النفط الاسود خلال العام الماضي بلغت 3 مليار دولار

2022/04/09 | 18:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرادات تصدير النفط الاسود خلال العام الماضي بلغت ٣ مليار دولار رداً على بعض التقارير حول آليات بيع وتسويق “النفط الإسود إيضاح في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط احترامها لحرية الرأى والرأى الاخر ، والتعاطي المهني من قبل وسائل الاعلام ، فإنها ترفض حالات الابتزاز والتضليل التي تمارسها بعض الفضائيات المحسوبة على الاعلام المحلي […]

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