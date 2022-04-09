العراق.. محامون يتطوعون للدفاع عن ملا طلال والطائي بعد حديثهم عن فساد الجيش

2022/04/09 | 18:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محامون يتطوعون للدفاع عن إعلامي وفنان عراقيين بعد صدور مذكرة توقيف بحقهما

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