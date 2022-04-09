رئيس الوزراء البريطاني في كييف كبادرة “تضامن” مع الشعب الأوكراني

2022/04/09 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

أعلنت الحكومة البريطانية ان رئيس الوزراء بوريس جونسون يزور السبت كييف ويعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينكسي لإبداء “التضامن” مع الشعب الأوكراني.

وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت “سيبحثان الدعم البريطاني الطويل الأمد لأوكرانيا كما سيعرض (جونسون) حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية”.

المصدر: AFP

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