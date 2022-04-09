الحشد الشعبي لكرة الصالات بطلاً لدوري أندية بغداد

2022/04/09 | 18:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توّجَ فريق الحشد الشعبي بطلاً لدوري الدرجةِ الأولى لكرةِ الصالات في بغداد.وجاءَ تتويجه إثر فوزه في المباراةِ الختامية على فريقِ آليات الشرطة بأربعةِ أهدافٍ مقابل هدفين، في المُباراةِ التي أقيمت اليوم السبت في قاعةِ الشباب.وبهذا الفوز تأهل فريق الحشد إلى مرحلةِ النهائيات التي سيتم تحديد موعدها في وقتٍ لاحق.

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