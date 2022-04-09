الدولار يرتفع مع إغلاق أسواق بغداد

2022/04/09 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلتا على 147625 دينارا عراقيا، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 147500 دينار مقابل 100دولار .

واستقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.

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