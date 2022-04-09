متى تعود خطبة الجمعة؟ ممثل المرجعية الدينية العليا يجيب (فيديو)

2022/04/09 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، السبت، على مقطع مصور لممثل المرجعية الدينية العليا يحدد فيه موعد عودة خطبة الجمعة وعلاقة الكيانات السياسية بذلك.

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