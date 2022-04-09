متنبئ جوي يحدد موعد انتهاء الكتلة الغبارية في العراق

2022/04/09 | 18:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / توقع الراصد الجوي حسين الأسدي، انتهاء الموجة الغبارية التي تعصف بالبلاد خلال الساعات المقبلة.وكتب الأسدي في تدوينة على “فيس بوك” أطلعت عليها إيرث نيوز، أن “كثافة الغبار خرجت من أجواء البلاد مع بقاء غبار خفيفة عالق ينتهي خلال ساعات الليلة باذن الله تعالى”.

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