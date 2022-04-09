بابل.. القبض على شبكة لتجارة المخدرات بعد تبادل إطلاق نار مع القوة المنفذة

2022/04/09 | 18:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستخدم المتهم الرئيسي عائلته كرهائن مهدداً بقتلهم جميعاً.

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