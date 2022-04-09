العشرات من حالات الاختناق في المستشفيات جراء عاصفة رملية تضرب العراق

2022/04/09 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعرض غالبية أنحاء العراق لليوم الثالث على التوالي، لعاصفة رملية، مع تسجيل دخول العشرات إلى المستشفيات، لتلقي العلاج من مشاكل في الجهاز التنفسي، وفق مصدر رسمي.

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