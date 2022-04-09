العبادي يعزي بذكرى رحيل السيد عبد العزيز الحكيم: امتاز بسياساته الوطنية التضامنية

2022/04/09 | 19:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزى رئيس تحالف النصر، حيدر العبادي، اليوم السبت، بذكرى رحيل السيد عبد العزيز الحكيم، مشيرا الى انه امتاز بسياساته الوطنية التضامنية.وذكر العبادي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إنه ” أتقدم إليكم وإلى أسرة آل الحكيم الكبيرة، بأصدق آيات المواساة في ذكرى رحيل فقيد العراق الكبير سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد […]

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