موعد انتهاء العاصفة الترابية في العراق- عاجل

2022/04/09 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع المتنبئ الجوي حسين الأسدي، السبت، انتهاء الموجة الغبارية التي تعصف بالبلاد خلال الساعات المقبلة.وذكر الأسدي في منشور عبر فيسبوك، أن "كثافة الغبار خرجت من أجواء البلاد مع بقاء غبار خفيفة عالق".وأضاف أن "الغبار العالق ينتهي خلال ساعات الليلة ".

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