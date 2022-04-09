موسكو: الاتحاد الأوروبي يمنع دخول المركبات المسجلة في روسيا وبيلاروس

2022/04/09 | 19:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مصلحة الجمارك الفدرالية الروسية، السبت، أن دول الاتحاد الأوروبي لم تعد تسمح بمرور المركبات المسجلة في روسيا وبيلاروس.

وأبلغت الجمارك الروسية في بيان لها بأنه "اعتبارا من 8 أبريل 2022، بدأت جمارك دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لروسيا وبيلاروس، تمنع دخول المركبات المسجلة في هذين البلدين، إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وذلك بناء على حزمة العقوبات الخامسة".

وتضمنت هذه الحزمة منع شركات النقل الروسية والبيلاروسية من نقل البضائع برا داخل الاتحاد الأوروبي أو عبره، مع إعفاءات لعدد من البضائع الطبية والزراعية والغذائية، بالإضافة إلى عمليات النقل بسكك الحديد لأغراض إنسانية.

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