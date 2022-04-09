#عماد_نصر_ذكرى فى مارس تتفتح الزهور و نحتفل بالمرأة الأم والانثى و الإنسانة .
و المرأة وثيقة الصلة بالربيع فى وجدانى لانها مصدر الدفء الذى تحل علينا بشائره فى مارس .
اكتشفت المرأة الزراعة التى توفر الغذاء الضرورى لنمو اطفالها .
حدث هذا بينما الرجل مشغول فى صراعه مع الضوارى و رجال القبائل الاخرى .أدى هذا الكشف الى انتقال البشرية من مرحلة الترحال الى الاستقرار ، فنشأت الحضارات على ضفاف الانهار .
كلمة الز ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرأة و الربيع - عماد نصر ذكرى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرأة و الربيع - عماد نصر ذكرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).