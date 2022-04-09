المرأة و الربيع - عماد نصر ذكرى

2022/04/09 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عماد_نصر_ذكرى فى مارس تتفتح الزهور و نحتفل بالمرأة الأم والانثى و الإنسانة .



و المرأة وثيقة الصلة بالربيع فى وجدانى لانها مصدر الدفء الذى تحل علينا بشائره فى مارس .



اكتشفت المرأة الزراعة التى توفر الغذاء الضرورى لنمو اطفالها .



حدث هذا بينما الرجل مشغول فى صراعه مع الضوارى و رجال القبائل الاخرى .أدى هذا الكشف الى انتقال البشرية من مرحلة الترحال الى الاستقرار ، فنشأت الحضارات على ضفاف الانهار .



كلمة الز ......





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