الحرب في اوكرانيا . . و منطقتنا ! .4. - مهند البراك

2022/04/09 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك و فيما يتصاعد النشاط الاقتصادي العالمي العملاق للتنين الصيني على اساس (دبلوماسية القروض)، تزداد اختلافات روسيا مع الولايات المتحدة، لكونها مباشرة و التي وصلت حد التهديدات بالحرب بين روسيا و الولايات المتحدة منذ زمن الرئيس السابق ترامب، على تقاسم النفط و الغاز في القطب الشمالي بعد اكتشاف مخزونات ضخمة للنفط و الغاز هناك .



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و هنا الاختلافات بين الدول المتشاطئة على المحيط المنجمد الشمالي ( النرويج، غ ......





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