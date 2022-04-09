ثانية، عن خطأ بوتين الإستراتيجي القاتل - عبدالله عطية شناوة

2022/04/09 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة روسيا الدولة الأعظم نوويا، نعم هذا صحيح، لكن قدراتها في الحرب التقليدية، مقارنة بقدرات حلف الناتو محدودة ومتواضعة، وكان يمكن تلافي هذا الضعف بأجراءات إقتصادية تردع بلدان الناتو الأوربية عن تسخير قواها العسكرية التقليدية ضدها في أوكرانيا، لكن بوتين فضل لسبب غير واضح الأستمرار في تلقي العقوبات الأقتصادية الغربية دون رد، منتظرا أنعكاس تلك العقوبات على الغرب، بدلا من التلويح من البداية، بأن رده على أي ......





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