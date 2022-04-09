وزيرا خارجية إيران والإمارات يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

2022/04/09 | 19:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، "العلاقات الثنائية ومجالات التعاون وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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