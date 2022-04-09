الداخلية التونسية تعلن القبض على إرهابي أجنبي ينتمي لداعش

2022/04/09 | 19:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، أنها ألقت القبض على عنصر إرهابي أجنبي ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي.

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