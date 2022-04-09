اعتقال عصابات متخصصة بسرقة السيارات وتزييف العملة

2022/04/09 | 19:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الداخلية ماضية في أعمالها من خلال تشكيلات مديرية مكافحة الإجرام .

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