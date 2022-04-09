تاسع جنرال روسي يلقى حتفه في أوكرانيا

2022/04/09 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، السبت، إن جنرالا روسيا لقي مصرعه في أوكرانيا، ليكون بذلك القائد العسكري الرفيع التاسع الذي تخسره موسكو منذ شنها للغزو في 24 فبراير الماضي.

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