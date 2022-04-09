شاهد بالفيديو.. هذا ما فعلته الحكومة العراقية لخفض اسعار الخضروات!

2022/04/09 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OGLnUiRk5Jo

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