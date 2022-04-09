داعش يشن هجوماً جنوبي كركوك

2022/04/09 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن عناصر تنظيم داعش شنوا هجوماً جنوبي محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "تم التعرض على قرية دوكشمان التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوك من قبل عناصر داعش الارهابي".

وأضاف أن "الشرطة الاتحادية حاصرت المنطقة بالكامل".

وبين أن "الهجوم تسبب باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 اخرين".

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