2022/04/09 | 19:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع كشف محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، اليوم السبت، عن عدد المشاريع المنجزة ضمن موازنتي 2019 و2021، وفيما أعلن قرب افتتاح مجسر وطريق رابط مع الطريق الحولي ووصفه بالمشروع الضخم على مستوى العراق، أكد تصاعد وتيرة إنجاز مشروع مستشفى جراحة القلب والأورام السرطانية. وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خطة محافظة كركوك للموازنة الاتحادية لعام 2019، شملت أكثر من 690 مشروعاً، حيث أنجزت أغلب هذه المشاريع وبنسبة تقدر بـ (95%)".وأضاف، أن "هذه المشاريع تتعلق بإنشاء 108 مدارس وإنجاز صيانة 216 مدرسة، وإنشاء ما لا يقل عن 15 مركزاً صحياً وتأهيل طرق وجسور بالكامل، إضافة إلى تأهيل وإنشاء أبنية ومؤسسات تابعة للدولة، وإكمال متطلبات مشاريع أخرى توقفت من ضمنها المشاريع التي هي بحاجة لإسناد من جنسية ودوائر السفر ومؤسستي الشهداء والحج والعمرة وغيرها من الدوائر التي أنجزت وافتتحت ضمن موازنة 2019".وتابع أن "ما تبقى من مشاريع موازنة العام 2019 تتعلق بالمجسرات والأنفاق وهي مقرونة بمدة إنجاز تتراوح بين سنتين الى ثلاث سنوات ووصلت لنسب إنجاز حالية تقدر بأكثر من 60%، وكذلك مشروع طريق كركوك – الحويجة الذي وصلت نسبة إنجازه الى 70% ومشاريع أخرى".وأشار إلى أنه "فيما يخص موازنة 2021، فقد ضمت 350 مشروعاً، بعضها كان لتأمين طرق، حيث خصصت أكثر من 90% منها للطرق الريفية في عموم الأقضية والنواحي، فضلاً عن إعادة تأهيل وتأمين خدمات جميع الأقضية والنواحي في كركوك ومركز المدينة، وإكمال متطلبات قواطع البلدية داخل مدينة كركوك، إضافة إلى المباشرة بالمرحلة الثانية لمجسر المحافظة ونفقها، ومجسر ساحة الاحتفالات ونفقها وهي من المشاريع الحيوية".وأكد الجبوري أنه "سيتم خلال أيام افتتاح المجسر والطريق الرابط مع الطريق الحولي وهو من المشاريع الضخمة والحيوية والمهمة على مستوى العراق وهو ضمن موازنة العام 2019".واختتم بالقول، إن "هنالك مشروعاً وصل لنسب إنجاز متصاعدة حالياً، وهو مشروع مركز جراحة القلب ومركز الأورام السرطانية في محافظة كركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كركوك يعلن قرب افتتاح مشروع ضخم على مستوى العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كركوك يعلن قرب افتتاح مشروع ضخم على مستوى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).