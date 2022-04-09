الاتحاد الاوروبي يمنع دخول المركبات المسجلة في روسيا وبيلاروس

2022/04/09 | 19:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت مصلحة الجمارك الفدرالية الروسية اليوم السبت أن دول الاتحاد الأوروبي لم تعد تسمح بمرور المركبات المسجلة في روسيا وبيلاروس.وأبلغت الجمارك الروسية في بيان لها بأنه “اعتبارا من 8 أبريل 2022، بدأت جمارك دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لروسيا وبيلاروس، تمنع دخول المركبات المسجلة في هذين البلدين، إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وذلك بناء […]

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