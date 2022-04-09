مركز كمرك أم قصر الشمالي يتلف مواد غذائية منتهية الصلاحية

2022/04/09 | 19:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن اتلاف مواد غذائية (مقطعات دجاج) منتهية الصلاحية من قبل مركز أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان ورد تلقته إيرث نيوز، أن مركز ام قصر الشمالي أتلف مواد غذائية (مقطعات دجاج) منتهية الصلاحية و غير صالحة للاستخدام البشري”.وبينت الهيئة أن “عملية الاتلاف تمت من […]

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