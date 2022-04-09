محافظ كركوك يعلن قرب افتتاح مشروع ضخم



محافظ كركوك يعلن قرب افتتاح مشروع ضخم
2022/04/09 | 19:55 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سيتم خلال أيام افتتاح المجسر والطريق الرابط مع الطريق الحولي.

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