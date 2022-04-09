حملة تبرعات دولية لصالح أوكرانيا تجمع أكثر من 10 مليارات يورو

2022/04/09 | 19:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت، في وارسو أن حملة تبرعات دولية جمعت 10,1 مليارات يورو لدعم أوكرانيا التي يغزوها الجيش الروسي.

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