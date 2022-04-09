مقرب من الصدر يكشف عن أول تعليق لزعيمه بدخول الأمريكان في 9 نيسان

2022/04/09 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف جابر الخفاجي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، أول تعليق لزعيمه بخصوص دخول الأمريكان في 9 نيسان.

وقال الخفاجي عبر "تويتر": "منذ اليوم الأول لدخول القوات الأمريكية للعراق كان قرار الصدر أنها قوات أحتلال وغير مرحّب بها وسوف يندم الجميع بعد الفرح بدخولها وهذا ماسمعته منه".

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