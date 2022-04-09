موجة جديدة الثلاثاء.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في العراق

2022/04/09 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقعت المنبئ الجوي إسراء عمر، اليوم السبت، عن دخول العراق بمواجات غبار جديدة من يوم الثلاثاء المقبل، مبينة ان موجة الغبار السابقة ممكن ان تنتهي اليوم لكن الايام المقبلة وتحديدا من الثلاثاء موجة جديدة.

وعللت عمر في حديثها لـ(بغداد اليوم) "استمرار موجات الغبار لكون الأرض هشة ولايوجد فيها غطاء نباتي إضافة إلى وجود فوارق حرارية يتسبب باستمرار الموجات الغبارية إلى شهر الخامس المقبل ففي هذا الشهر ممكن ان نرى انخفاض استمرار موجات الغبار".

وأضافت عمر ان "الموجات ستستمر فنراها يوما تتوقف وتعود بعد يوم او يومين لكن الأجواء ان شهدت امطار ممكن ان يساهم في انهاء تلك الموجات فلا زال الأمل بسقوط امطار لان موعدها لم ينتهي كون نهاية الموجة المطرية إلى منتصف شهر أيار وعليه فنحن نتأمل بسقوط امطار".

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