عبد الله يؤكد ضرورة الاحتكام إلى الدستور لحل الخلافات والمشاكل السياسية

2022/04/09 | 20:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد، اليوم السبت، ضرورة الاحتكام إلى الدستور لحل الخلافات والمشاكل السياسية وبناء دولة المواطنة.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عبدالله أحمد استذكر اليوم الذي يصادف التاسع من شهر نيسان سقوط البعث المقبور وتغيير نظام الحكم في العراق عام 2003، وأعرب بهذه المناسبة عن أسفه بوجود عقليات دكتاتورية مركزية لحد الآن لديها رغبة في إدارة السلطة في البلاد والعودة إلى سياسة التهميش والإقصاء للشركاء في الوطن، وحرمان الحقوق الدستورية لمكونات الشعب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الذين فشلوا في إدارة البلاد قد انتقدوا الدستور بالرغم من عدم تطبيقهم لمواده وأحكامه". وأشار إلى أن "النظام الفيدرالي لم يطبق لحد يومنا هذا، وهو الضمان لوحدة العراق واستقراره، وهناك أكثر من 50 مادة في الدستور تم خرقها ما أدى إلى الاختلال في نظامنا السياسي وخلق مشاكل وأزمات، مبيناً أن تلك العقليات الدكتاتورية باتت تشكل خطراً على مستقبل البلاد".وشدد عبد الله على ضرورة الاحتكام إلى الدستور لحل الخلافات والمشاكل السياسية وبناء دولة المواطنة، وفرض القانون على الجميع وتقوية دعائم الديمقراطية"، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود والمساعي للقوى السياسية والأحزاب الوطنية للحفاظ على التجربة الديمقراطية والنظام الفيدرالي في العراق وبروح وطنية خالصة من أجل تجاوز المحن والأزمات ومحاربة الإرهاب والفساد ومكافحة الأوبئة، والمضي بعجلة الإعمار والبناء والازدهار لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة".

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