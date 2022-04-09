الحشد الشعبي يعلن إحالة إرهابيا بارزا للسجن المؤبد

2022/04/09 | 20:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، إحالة إرهابيا بارزا للسجن المؤبد.وذكرت مديرية إعلام الهيئة في بيان ورد إلى إيرث نيوز ، أن “المديرية العامة للأمن والانضباط (الدائرة التحقيقية) في هيئة الحشد الشعبي، احالت احد الإرهابيين الذي ثبت انتمائه إلى تنظيم داعش الارهابي حيث كان لديه رقم احصائي (بودرة) الى السجن المؤبد”.[…]

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