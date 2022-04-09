توضيح رسمي حول أنباء استعراض إحدى العشائر على الحدود العراقية – الكويتية

2022/04/09 | 20:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفي ======= تنفي مديرية شرطة محافظة البصرة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات المغرضة من أنباء بشأن وصول احدى العشائر الى منفذ العبدلي الحدودي و الاستعراض بالسلاح بعد مقتل احد ابناءها من قبل حرس الحدود الكويتي.كما تدعو المديرية المدونيين الى توخي الدقة في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية حصرا.اعلام شرطة […]

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