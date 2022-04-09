سومو توضح بخصوص آلية بيع النفط الأسود

2022/04/09 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدرت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم السبت، توضيحاً بشأن آلية بيع منتوج النفط الأسود.

وذكرت الشركة، أن "قرار المجلس الاعلى لمكافحة الفساد المتخذ بمنتصف عام 2019 حصر عملية بيع منتوج النفط الاسود بشركة تسويق النفط ومنذ تاريخ 1/12/2019 تولت شركة تسويق النفط مهام تصدير المنتجات النفطية الفائضة عن الحاجة المحلية (بضمنها منتوج النفط الاسود)، حيث يتم بيع المنتوج على اساس مطروح منطقة المخطاف في المياه الاقليمية العراقية وبناءً على النشاط المخول للشركة من قبل وزارة النفط ببيع المنتوج استناداً الى مؤشر سعر المنتوج مطروح الخليج العربي المنشور في نشرة بلاتس العالمية للاسعار HSFO FOB ARAB GULF مضافاً له علاوة سعرية تعكس قيمة المنتوج في السوق العالمي".

وأوضح، أن "العلاوة تحدد استناداً الى العروض التنافسية المقدمة من قبل الشركات للحصول على شحنات المنتوج، وتبلغ العلاوة السعرية 27,5 دولار/ طن)".

وأضاف، أن "هذه الالية في البيع والتي تم اعتمادها منذ تاريخ 1/12/2019 قد حققت العديد من المزايا لصالح البلد منها:

1- تصريف كامل الكميات المتاحة من المنتوج لغرض التصدير والتي تراوح معدل الكميات المصدرة خلال عامي 2020-2021 بحدود (7) ملايين طن سنوياً.

2- تحقيق افضل العوائد المالية من خلال منافسة كبرى الشركات العالمية والعراقية لشراء المنتوج (على سبيل المثال لا الحصر بحسب البيانات الاولية بلغت ايرادات بيع منتوج زيت الوقود لعام 2021 بحدود 3 مليار دولار).

3- احكام عمليات نقل المنتوج براً وبحراً بما يساهم في تقليل حالات التلاعب والتهريب ومن خلاله تم كشف العديد من حالات التلاعب والتهريب والتي احيلت الى الجهات الامنية العليا كونها تمس امن واقتصاد البلد).

4- أدت هذه الالية الى تحقيق تشغيل لمؤسسات البلد في مجال النقل البري والبحري فضلاً عن القطاع الخاص والتي حققت ارباحاً كبرى ساهمت في دعم موازنات تلك المؤسسات وتقليل اعتمادها على ميزانية البلد، كما أن شركة تسويق النفط بموجب قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 والنظام الداخلي للشركة تتولى عمليات تسويق وتصدير المنتجات النفطية الفائضة عن الحاجة المحلية للبلد بموجب اليات شفافة لتحقيق أفضل مردود مالي دعماً للموازنة العامة للبلد، علما أن الشركة ومن خلال الموقع الرسمي لها تقوم بشكل دوري بنشر تفاصيل الكميات المصدرة ونوع المنتوجات النفطية والايرادات المتحققة وللراغبين بالحصول على المعلومات اكثر الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي لشركة تسويق النفط".

وتابع، "ولضمان تصدير اكبر كمية متاحة للتصدير خولت وزارة النفط شركة تسويق النفط ادارة نشاط النقل البري والبحري من خلال التعاقد مع الشركات الناقلة العراقية (القطاعان العام والخاص) وبموجب مناقصات شفافة تحكمها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".

وناشدت شركة تسويق النفط، بحسب البيان، وسائل الاعلام والمهتمين إلى "توخي الدقة في نشر وتداول المعلومات المتعلقة بالشأن النفطي"، مرحبة بجميع الاراء والملاحظات التي تصدر وتنشر عن سابق معرفة واطلاع وفهم بالشأن النفطي وليس غير ذلك، لأنها سوف تساهم في تحريف الحقائق وتضليل الرأي العام".

وأكدت "احتفاظها بحقها القانوني ضد جميع الجهات التي تمارس حالات الابتزاز والتضليل لعمل ومهام الشركة".

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