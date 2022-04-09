الزاملي يحد (نقطة خلافية) في قانون الأمن الغذائي

2022/04/09 | 20:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزامي، السبت، إن قانون الأمن الغذائي والتنمية سيكون مرحلياً، فيما أكد إقراره بأقرب جلسة بعد إكمال جميع الملاحظات عليه.

وذكر الزاملي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أنه "تم إجراء القراءتين الأولى والثانية من مشروع قانون الامن الغذائي وهنالك ملاحظات من بعض النواب بشأنه".

وأضاف، أنه "تمت استضافة عدد من الوزراء المعنيين بخصوص توضيح بعض الاستفسارات الخاصة بمشروع القانون وكيفية وضع الموازنة الخاصة به"، مبيناً أن "القانون لم يناقش في اللجنة المالية حتى الآن".

وبشأن الأسباب الموجبة أوضح الزاملي، أن "هناك ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية وبالمقابل لدينا فائض من واردات النفط نتيجة ارتفاع الأسعار ولا توجد موازنة في البلد لهذا العام حتى الآن، لأن الحكومة حكومة تصريف الأعمال، لذلك يجب أن نضع حلا للمشكلة القائمة وهو وضع قانون الامن الغذائي، لمعالجة الحالة الطارئة وظرف البلد الصعب".

وأكد، أنه "سيتم إقرار قانون الامن الغذائي من خلال التصويت عليه في اقرب جلسة قادمة، بعد اكمال جميع الملاحظات".

وأوضح، أن "قضية القروض الموضوعة في قانون الامن الغذائي، هي من النقاط الخلافية"، مؤكداً أن "التوجه النيابي يذهب نحو الغاء الديون في الموازنات".

ولفت إلى، أن "قانون الامن الغذائي سيكون مرحليا، وليس لجميع السنوات وإنما خلال هذه المرحلة، لأن البلد يمر بظرف صعب".

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