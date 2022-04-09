2022/04/09 | 20:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم السبت، احصائية بعدد حالات الاختناق بسبب العواصف الترابية.وذكر العزاوي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “موقف حالات الاختناق بسبب العواصف الترابية العدد الكلي (46) حالة في ديالى”.واضاف ان “مستشفى بعقوبة التعليمي سجلت (17)حالة، مستشفى جلولاء العام سجلت (15)حالة، مستشفى الخالص العام سجلت […]

ظهرت المقالة ديالى تسجل 46 حالة اختناق بسبب العواصف الترابية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تسجل 46 حالة اختناق بسبب العواصف الترابية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تسجل 46 حالة اختناق بسبب العواصف الترابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).