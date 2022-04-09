امانة بغداد تدعو لحضور امسية فنية في زقاق المتنبي

2022/04/09 | 20:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامسية تجربة اخراجية للدكتور حسين علي هارف.

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