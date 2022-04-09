المؤبد لارهابي كان يروم تنفيذ هجمات في بغداد ومحافظات اخرى

2022/04/09 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط (الدائرة التحقيقية) في هيئة الحشد الشعبي، السبت، عن إحالة احد الإرهابيين الذي ثبت انتمائه إلى تنظيم داعش الارهابي حيث كان لديه رقم احصائي (بودرة) الى السجن المؤبد.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “هذا الحكم جاء بعد ان تم اعتقاله في وقت سابق في عملية نوعية […]

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