توب 5: السعودية تحدد عدد حجاج 2022.. وعاهل الأردن يسافر إلى ألمانيا للعلاج

2022/04/09 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج لمناسك العام 2022 إلى مليون حاج، إلى سفر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية، ومنها إلى بحث وزيري خارجية إيران والإمارات تطوير العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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