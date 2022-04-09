2022/04/09 | 21:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في الذكرى الـ19 لسقوط النظام السابق، شدد قادة من مختلف القوى السياسية على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة “موحدة” وتجمع كافة مكونات البلد ومناقضة لخصائص الديكتاتورية السابقة، بالإضافة الى إنهاء الفرقة بين القوميات التي خلقها النظام السابق.وقال القيادي في منظمة بدر والوزير الأسبق محمد مهدي البياتي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، […]

ظهرت المقالة بعد 19 عاما على تغيير النظام..



ما شكل الحكومة المقبلة ومن سيشكلها؟ أولاً على ايرث نيوز.

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