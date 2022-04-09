2022/04/09 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد وإصابة ثلاثة مقاتلين بالحشد بهجوم إرهابي في كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد وإصابة ثلاثة مقاتلين بالحشد بهجوم إرهابي في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد وإصابة ثلاثة مقاتلين بالحشد بهجوم إرهابي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).