“عبوة وهمية” تتسبب باستنفار أمني داخل مدينة الصدر

2022/04/09 | 21:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر اليوم السبت، بأن قوة أمنية اغلقت مقتربات أحد الأسواق الشعبية في مدينة الصدر، بعد أنباء عن وجود جسم غريب.يتبع..

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