الزراعة تؤكد وفرة إنتاج البيض والدجاج المحلي

2022/04/09 | 21:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تحقيق وفرة في إنتاج البيض والدجاج المحلي، فيما بينت أن عملية الاستيراد منظمة وفقاً للرزنامة الزراعية ووفرة المحصول وأسعاره للمستهلكين.

وقال الوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك خطة لحماية المنتج المحلي بعدة اتجاهات ممثلة بالاستراتيجية الخاصة بالدعم المباشر للفلاحين بالبذور والأسمدة والمكننة والقروض، إضافة إلى تنظيم عملية الاستيراد وفقاً للرزنامة الزراعية ووفرة المحصول وأسعاره للمستهلكين".

وأضاف، أن "عملية الاستيراد منظمة حسب العرض والطلب والأسعار، وكذلك وفرة المحاصيل محلياً، حيث تمتلك وزارة الزراعة قسماً يعنى بمراقبة السوق والأسعار والرزنامة الزراعية".

وأشار إلى أن "هنالك وفرة محلية من البيض والدجاج، كما أن أسعارهما انخفضت بشكل كبير ومناسب للمستهلك"، مبيناً أن "هذا الانخفاض جاء بسبب انخفاض الطلب الموسمي، وكذلك شهر رمضان المبارك".

وبخصوص الفائدة المتوقعة من تشريع قانون الأمن الغذائي قال عبد الحسين، إن "أصحاب حقول الدواجن يعانون من ارتفاع أسعار العلف كونه مستورداً وكذلك وجود سلع مهربة تؤثر على الأسعار، لذا يحتاجون الى دعم مباشر بالإعلاف"، مؤكداً أن "وزارة الزراعة ستعمل على توفيرها حال إنجار مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لحماية هذه الشريحة، التي توفر إنتاجاً محلياً وتشغل الآلاف من الأيدي العاملة".

وأكد أن "فتح الاستيراد وغلقه يكونان وفق الوفرة والأسعار، أي العرض والطلب الذي تراقبه وزارة الزراعة".

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