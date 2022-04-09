2022/04/09 | 21:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: btI3RgJjyMY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضياء الباز: غياب المحاسبة ادى لكثرة "المشاريع الفاشلة") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضياء الباز: غياب المحاسبة ادى لكثرة "المشاريع الفاشلة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).