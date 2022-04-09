2022/04/09 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد كركوك.. داعش يهاجم في ديالى والقوات الأمنية تشرع بعملية تفتيش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/09 | 21:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد كركوك.. داعش يهاجم في ديالى والقوات الأمنية تشرع بعملية تفتيش) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد كركوك.. داعش يهاجم في ديالى والقوات الأمنية تشرع بعملية تفتيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).