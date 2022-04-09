العراق.. إيقاف فنانتين عن العمل لـ

2022/04/09 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نقابة الفنانين العراقية، اليوم السبت، إيقاف فنانتين عن العمل والظهور الإعلامي لـمدة ثلاثة أشهر لـ"مخالفتهما قواعد وسلوكيات العمل الفني".

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