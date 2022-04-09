أكاديمي إماراتي يحذر من سعي إيران لامتلاك قنبلة نووية.. وتداول ما قاله محمد بن سلمان

2022/04/09 | 21:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، من أن إيران تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية.

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