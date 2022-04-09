الدفاع الروسية: تدمير 65 موقعا عسكريا في أوكرانيا

2022/04/09 | 21:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 65 موقعا عسكريا بينها أربعة مراكز قيادة، ومراكز اتصالات، وثلاثة مراكز لوجستية في أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكر بيان لوزارة الدفاع ان “سلاح الجو الروسي دمر 65 موقعا عسكريا في أوكرانيا بينها أربعة مراكز قيادة، ومراكز اتصالات، وثلاثة مراكز لوجستية في أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية”.واضاف […]

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