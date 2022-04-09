2022/04/09 | 21:40 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار الامن القومي :مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديدا حقيقيا واغلب قيادات د اع ش في السجون) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار الامن القومي :مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديدا حقيقيا واغلب قيادات د اع ش في السجون) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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