2022/04/09 | 21:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b_Fmqibwmho

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محامون يشكلون لجنة للدفاع عن الاعلامي احمد ملا طلال والممثل اياد الطائي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محامون يشكلون لجنة للدفاع عن الاعلامي احمد ملا طلال والممثل اياد الطائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).