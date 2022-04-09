إنتر يعبر هيلاس فيرونا ويضيق الخناق على ميلان

2022/04/09 | 21:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب فريق إنتر ميلان على نظيره هيلاس فيرونا، بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022.وحل هيلاس فيرونا ضيفًا على إنتر ميلان في ملعب “جوزيبي مياتزا” معقل النيراتزوري، وذلك في إطار مباريات الجولة 32.وبدأ إنتر ميلان المباراة بقوة وسيطر على الكرة حتى تمكن نيكولو باريلا من إحراز […]

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