الارتفاع لـ20٪؜.. الكاظمي مسؤول بين حصاري البرلمان والشعب والقانون يحذر من انتفاضة عراقية

2022/04/09 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

وجه القيادي في ائتلاف دولة القانون، تركي جدعان، اليوم السبت، رسالة لرئيس مجلس الوزراء،مصطفى الكاظمي.

وقال جدعان في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "اسعار الخضر والفواكة والمواد الغذائية ارتفع خلال الاسابيع الماضية من 15-20% في اسواق ديالى"، لافتا الى أن "المحافظة تضم 30% من سكانها تحت خط الفقر اي 400 الف نسمة في وضع صعب باتوا لايتحملون مضاربات الاسواق التي خلقت جوع اخر يحاصرهم ويزيد من معاناتهم اليومية".

وأضاف ،أن "منافذ كردستان مفتوحة لدخول كل المواد دون اي رقابة فيما الوضع مختلف في منفذي مندلي والمنذرية"، مؤكدا "ضرورة السماح الفوري بدخول المواد الغذائية والخضر والفواكه لمواجهة حمى الاسعار وانقاذ الفقراء من ماساة حقيقية ".

وأوضح أن "بقاء الامور على حالها ستؤدي الى انتفاضة غضب شعبية لامحالة".

وأشار الى،أن "ديالى تعتمد بالاساس على المستورد بنسبة 100% خاصة مع حرمانها من الخطط الزراعية 3 مواسم متتالية مايستدعي الانتباه لاوضاعها المتدهورة في البعد الاقتصادي ودعم اسواقها من خلال توريد المواد والمحاصيل من منافذها الحدودية وليس كردستان لان كلفة النقل ستؤدي الى رفع الاسعار مرة اخرى".

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